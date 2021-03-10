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Алтайский край

Рубцовск: Конкурс «Города для детей. 2021» стартовал в Алтайском крае | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото nko.krasnodar.ru

До 12 апреля можно подать заявку на участие в конкурсе «Города для детей. 2021», организатором которого выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Министерство соцзащиты Алтайского края.

К участию приглашают представителей городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений всех федеральных округов.

Конкурсанты примут участие в мероприятиях, которые организуют муниципалитеты-участники, исходя из интересов детей и семей с детьми, проживающих на территории. Также участникам предстоит выполнить ряд конкурсных заданий.

  • Задание «Наука и технологии. Вперед в будущее»;
  • Задание «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России»;
  • Задание «Семейная история».

Подробная информация об участии в конкурсе, а также календарь мероприятий программы «Город для детей», предлагаемой Фондом поддержки детей в 2021 году, представлены на сайте.

ВРубцовске

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