Рубцовск: В Рубцовске открылся удаленный читальный зал Президентской библиотеки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото oktlib.ru

В модельной библиотеке «Контакт» открылся доступ к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, благодаря чему у рубцовчан появилась уникальная возможность поработать с документами-первоисточниками в электронной форме.

В библиотеке представлены ресурсы по правоведению, русскому языку и истории России с древнейших времен и до наших дней. Особенное внимание уделяется вопросам отечественной географии и краеведения, взаимоотношениям России с другими странами, отражению российской истории в произведениях литературы и искусства.

Печатные и архивные материалы, аудио- и видеозаписи Президентской библиотеки доступны для пользователей бесплатно, через использование удаленного читального зала. Также есть возможность не только изучать источники, но и скачать их на флеш-носители или распечатать.

Стать читателем удаленного читального зала может каждый желающий. Для этого достаточно посетить библиотеку «Контакт», при себе иметь документ, удостоверяющий личность и заполнить анкету читателя. При записи пользователь получает индивидуальный логин и пароль для доступа в личный кабинет. Это позволяет в дальнейшем сохранять найденную информацию и формировать свою коллекцию источников.

ВРубцовске