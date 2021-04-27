ГОРНЯК22 28.04.2021

Рубцовск: В Рубцовске полицейские устанавливают подозреваемых в совершении мошенничества

16 часов Ago

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26 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.  В очередной раз полиция обращается к горожанам с напоминанием о телефонных мошенниках, которые всевозможными способами похищают сбережения граждан. При этом обманутые граждане, как правило, знают о существовании телефонных аферистов. Однако в реальной ситуации, столкнувшись с ними, ведутся на обман и теряют свои деньги.

Накануне в дежурную часть полиции с заявлением о хищении денежных средств обратился 56-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в поисках работы на сайте «Авито» нашел объявление о вакансии и позвонил по указанному телефону. Незнакомец, ответивший на звонок, представился руководителем отдела одной из организаций города и предложил пройти собеседование. Затем ему перезвонил другой сотрудник организации и попросил кандидата заехать в магазин и приобрести продукты питания и оплатить мобильную связь, при этом пообещав все затраты возместить. Потерпевший так и сделал, потратив более тысячи рублей. Однако встреча не состоялась, так как после перевода денежных средств, злоумышленники на связь больше не вышли.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц), сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и привлечении к ответственности лиц, причастных к совершению мошеннических действий. Предварительно установлено, что абонентские номера, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Ростовской области. Об этом порталу «вРубцовске.ру» сообщили в МО МВД России «Рубцовский».

Фото: kotlovka.mos.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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