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Алтайский край

Рубцовск: ГИБДД Рубцовска напоминает о порядке действий во время ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото: znamya31.ru

Не всегда водители, допустившие наезд на пешехода, сообщают о данном происшествии Госавтоинспекцию. Иногда происходят ситуации, когда всё решается по обоюдному согласию с пострадавшим. Водители доставляют его домой, либо в медучреждение, и уезжают с «чувством исполненного долга» по своим делам.

Имеют место случаи, когда пострадавшие сами покидали место происшествия, не идя на контакт с водителем, который впоследствии не сообщает в дежурную часть о ДТП и просто уезжает. Как правило, после таких происшествий пострадавшие, по прошествии несколько часов, а то и вовсе суток, обращались в медицинское учреждение, и ДТП регистрировалось в дежурной части “скорой помощи”.

По всем приведённым примерам водитель несёт административную ответственность  лишением прав от 1 до 1,5 лет либо арест до 15 суток. Материал рассматривается в суде. Если ДТП с тяжкими последствиями, тогда наступает уголовная ответственность с наказаниями в виде лишения свободы.

Во избежание последствий, связанных с лишением прав необходимо помнить простые правила при совершении ДТП:

  • немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство;
  • включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;
  • не перемещать предметы имеющие отношение к происшествию;
  • сообщить о случившемся в полицию;
  • записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать сотрудников полиции.

Если вы стали участником, очевидцем таких ДТП, необходимо записать данные пострадавшего (водителя), регистрационный знак автомобиля и сообщить в дежурную часть ОГИБДД по телефону: 4-12-10 или 4-30-38. Отдел ГИБДД находится по адресу Рубцовск, ул. Комсомольская, 238

ВРубцовске

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