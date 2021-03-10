Рубцовск: ГИБДД Рубцовска напоминает о порядке действий во время ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Не всегда водители, допустившие наезд на пешехода, сообщают о данном происшествии Госавтоинспекцию. Иногда происходят ситуации, когда всё решается по обоюдному согласию с пострадавшим. Водители доставляют его домой, либо в медучреждение, и уезжают с «чувством исполненного долга» по своим делам.

Имеют место случаи, когда пострадавшие сами покидали место происшествия, не идя на контакт с водителем, который впоследствии не сообщает в дежурную часть о ДТП и просто уезжает. Как правило, после таких происшествий пострадавшие, по прошествии несколько часов, а то и вовсе суток, обращались в медицинское учреждение, и ДТП регистрировалось в дежурной части “скорой помощи”.

По всем приведённым примерам водитель несёт административную ответственность лишением прав от 1 до 1,5 лет либо арест до 15 суток. Материал рассматривается в суде. Если ДТП с тяжкими последствиями, тогда наступает уголовная ответственность с наказаниями в виде лишения свободы.

Во избежание последствий, связанных с лишением прав необходимо помнить простые правила при совершении ДТП:

немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство;

включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;

не перемещать предметы имеющие отношение к происшествию;

сообщить о случившемся в полицию;

записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать сотрудников полиции.

Если вы стали участником, очевидцем таких ДТП, необходимо записать данные пострадавшего (водителя), регистрационный знак автомобиля и сообщить в дежурную часть ОГИБДД по телефону: 4-12-10 или 4-30-38. Отдел ГИБДД находится по адресу Рубцовск, ул. Комсомольская, 238

ВРубцовске