Рубцовск: Рубцовчанин отдал деньги мошеннику за попугая | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В полицию Рубцовска обратился 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в феврале на популярном сайте нашел объявление о продаже попугая.

По информации пресс-службы МВД, рубцовчанин созвонился с продавцом и обсудил с ним доставку, но злоумышленник сообщил, что живет в Новосибирске, и сможет сам привезти птицу при 100% предоплате. Мужчина перевел 20 тысяч рублей на указанный счет, но в дальнейшем связаться с ним по телефону не смог.

В ходе работы по заявлению сотрудники полиции установили, что номер, размещенный в объявлении, зарегистрирован в Волгоградской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными при осуществлении покупок через интернет, по возможности можно записать разговор с продавцом, так как в дальнейшем аудиозапись может быть использована при проведении оперативно-розыскных мероприятий для установления личности подозреваемого и в качестве доказательства вины.

ВРубцовске