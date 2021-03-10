Рубцовск: Россиянам рассказали, какие слова лучше не искать в интернете | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Все мы пользуемся поисковыми сервисами для работы или чтобы скоротать время. Большинство запросов находятся в правовом поле и не несут за собой никаких рисков, но существуют и запретные темы, которые порой выглядят неочевидно, рассказывает агентству “Прайм” партнер и директор компании “Интеллектуальный Резерв” Павел Мясоедов.

Большинство таких запретов известны всем: поиск в интернете наркотических средств, детской порнографии, запросы по террористической и преступной деятельности. Любые слова, которые связаны с этим, должны вызвать настороженность. Поиск по запретным темам сам по себе не является преступлением, однако последующее скачивание информации и её использование может попадать под Уголовный кодекс.

По словам эксперта, правоохранительные органы периодически отслеживают активность пользователей в интернете. История поиска вполне может быть трактована как признак преступных намерений.

Поиск ссылки на скачивание пиратского фильма формально тоже указывает на нарушение закона. Но количество таких запросов, степень общественного вреда и вероятность последующего правонарушения могут отличаться от случая к случаю.

Конечно, важен здравый смысл – если человеку по профилю работы нужно искать подозрительные темы, это послужит оправданием. Но целенаправленный поиск нелегального контента обычного человека вызовет вопросы, даже если дело только в любопытстве, – объяснил Мясоедов.

ВРубцовске