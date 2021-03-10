Рубцовск: В России появится уголовное наказание за фейки о росте цен на продукты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Депутаты Госдумы планируют бороться с распространителями фейковых сообщений, провоцирующих панику, ажиотажный спрос и рост цен на определенные продукты.

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые продукты, а также за распространение умышленных ценовых фейков, которые провоцируют резкий скачок цен на эти товары.

Выборный отметил, что нередко бывают ситуации, когда недобросовестные продавцы распространяют фейковые сообщения для создания ажиотажа вокруг товара, а после поднимают на него цены из-за высокого спроса.

В качестве наказания предусмотрен штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц – от 500 до 800 тысяч рублей.

В ближайшее время законопроект планируют внести в нижнюю палату российского парламента, пишут «Известия».

ВРубцовске