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Алтайский край

Рубцовск: «Лиза Алерт – Алтайский край»: 37 из 40 пропавших в феврале найдены живыми | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото zen.yandex.ru

Добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» – некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших детей. Подразделение в Алтайском крае подвело итоги работы в феврале 2021 года. На своей странице в социальной сети “Вконтакте” волонтеры опубликовали статистику за февраль 2021 года.

В феврале в отряд поступило 40 заявок на поиск пропавших в Алтайском крае. Из них 37 человек были найдены живыми. Еще две заявки оказались неподтвержденными. Один человек по-прежнему не найден.

Поисковики напоминают, что каждый неравнодушный человек может оказать отряду неоценимую помощь – присоединиться поисковым операциям, или стать частью инфоподдержки не выходя из дома.

Пропал кто-то из близких, звони – 8-800-700-54-52 (круглосуточно и бесплатно по РФ).

ВРубцовске

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