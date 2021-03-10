Рубцовск: В Рубцовске на Черемушках построят Центр культурного развития | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Алтайском крае завершился конкурс среди муниципалитетов на строительство центра культурного развития (ЦКР) в рамках национального проекта “Культура”. Победителя, для определения которого была разработана система критериев оценки, назвала экспертная комиссия. Им стал Рубцовск.

Изначально участие в конкурсе на получение федеральной субсидии для строительства ЦКР могли принимать муниципальные образования с числом жителей до 300 тысяч человек. Заявки были поданы от двух городов – Бийска и Рубцовска.

Комиссия рассматривала, в первую очередь, социальную потребность в новом объекте культуры, готовность муниципалитета выполнять финансовые обязательства по содержанию ЦКР. Изучали наличие свободного от застройки земельного участка для строительства центра, обеспеченность инженерными коммуникациями и энергетическими ресурсами, пешеходной и транспортной доступности, наличие концепции по строительству центра. Всего 12 основных критериев, выполнение которых оценивалось по 10-балльной шкале.

В итоге заявка администрации Рубцовска набрала наибольшее количество баллов, как более обоснованная. Она содержала все позиции, необходимые по условиям конкурса для объективной оценки.

В ближайшее время итоги регионального конкурса направят на утверждение в Министерство культуры России. Затем пройдет корректировка одного из типовых проектов аналогичных центров под площадку в Рубцовске. Строительство ЦКР запланировано в 2023-2024 годах.

Начальник городского управления культуры, спорта и молодежной политики Марина Зорина подчеркнула значение принятого комиссией решения:

“Это действительно победа для Рубцовска. В такое сложное время, когда учреждения культурно-досугового типа немного обделены вниманием национальных проектов, в отличие от тех же театров, библиотек, музыкальных школ. И вот такое решение: не просто отремонтировать, а построить абсолютно новое учреждение культуры – огромнейшее событие для города. Еще свежо в памяти открытие ледового дворца, и вот буквально через три года недалеко от него, в том же районе, появится еще один дворец – культуры. В пресловутом месте, которое многие поколений рубцовчан помнят, как “яму”. Наконец-то здесь будет очаг культуры с благоустройством прилегающей территории. Это подарок горожанам. И это – заслуженная победа коллектива ДЮДК “Черемушки”, работу которого высоко оценила конкурсная комиссия, победа и администрации города, подготовившей такой пакет документов. Победили в сложной борьбе. Эмоции переполняют! До сих пор не верится… Но уже на руках есть один из типовых проектов, планируем изменить именно под ДЮДК “Черемушки”. Видим там и классы для филиала художественной школы, и кабинет для филиала детской музыкальной школы №3, большой спортивный зал и, конечно, самое главное – большой концертный зал”.

Директор ДЮДК “Черемушки” Людмила Фельдман поделилась планами на будущее:

“Появится возможность для многих коллективов работать в хороших условиях. Сейчас мы находимся в приспособленном помещении, и некоторым коллективам элементарно не хватает места, кто-то даже занимается в других учреждениях. Теперь, после строительства нового центра наконец-то обретут свои помещения муниципальный хор, ансамбль “Серебряна”. Появится большой хореографический класс, свой театральный зал. Будет прекрасный холл. Все коллективы сейчас в приподнятом настроении, мысленно уже переезжают в новое здание. Руководитель муниципального хора сразу спросила: “Будет ли рояль?”. В общем, планов, как говорится, громадье… но сначала надо построить наш Центр. Надо немного успокоиться и приступать к реализации намеченного. Для начала – определиться с проектом, от которого и станем отталкиваться. И да: мы победили!”

ВРубцовске