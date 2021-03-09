Рубцовск: Стало известно, каков возраст среднестатистического неплательщика алиментов в Алтайском крае

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08 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Судебные приставы в Алтайском крае составили социальный портрет должника по алиментам.

За 2020 год судебные приставы взыскали на содержание детей более 463 миллиона рублей. Статистика показывает, что за последние годы сотрудникам УФССП удается снизить остаток исполнительных производств и уменьшить сумму задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Если представить социальный портрет алиментщика, то выяснится, что 88% должников — это мужчины, оставшиеся 12% — женщины. Причем среди представителей сильной половины человечества самые молодые неплательщики — это 19-летние парни, а самому старшему — 93 года. Таким образом, средний возраст должника — 56 лет.

У женщин статистика несколько иная, правда, даже у них есть молодые алиментщицы — 19 лет самой молодой, а самой возрастной — 60. Средний показатель — 39,5 лет.

Если посмотреть на алиментщика с точки зрения дохода, то выходит, что 69% из них имеют доход — это мужчины. А оставшиеся 37% — не имеют. Из общего числа трудоустроенных 88% задействованы в малом бизнесе. 7% — индивидуальные предприниматели. Еще 5% стоят на учете в ЦЗН. У женщин обратная ситуация — только 37% имеют постоянную работу, а остальные вообще не трудоустроены.

Затронув образование: 12% должников имеют высшее, 5% — получили среднее образование, а у 80% — аттестат о среднем общем образовании. Оставшиеся 3% либо вовсе не имеют образования, либо оно не окончено.

Фото: sps-sng.ru

Автор: vizitka01

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