Рубцовск: В Алтайском крае обследуют ИП, осуществляющих розничную торговлю » Городской портал — вРубцовске.ру

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13 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Федеральная служба государственной статистики ежегодно проводит обследование индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, по форме федерального статистического наблюдения номер 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле».

Выборочное наблюдение за индивидуальными предпринимателями (ИП) в розничной торговле проводится ежегодно (с 2001 года), основная цель — получить данные об объёме выручки от продажи товаров, продукции. По данным наблюдения также формируется информация о численности работников у ИП, осуществляющих деятельность в розничной торговле.

Обследование проводится путём выборочного наблюдения с 1 по 17 октября текущего года, по результатам деятельности за один месяц (в качестве отчётного месяца выбирается сентябрь).

Ежегодно в Алтайском крае обследуется 7-10% от числа индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. На 1 января 2021 года по Алтайскому краю учтено 15 083 индивидуальных предпринимателей, у которых в качестве основного вида деятельности заявлены коды ОКВЭД2 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами».

Сведения, полученные в ходе опроса, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и будут использованы исключительно в целях наблюдения. На основе данных, полученных в ходе обследования, формируется статистическая информация об обороте розничной торговли индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынков и ярмарок. Об этом сообщает пресс-служба Алтайкрайстата.

Фото: codalibre.de / Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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