ГОРНЯК22 28.04.2021

Рубцовск: В Рубцовске состоится «Диктант Победы»

16 часов Ago

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26 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 29 апреля в 18 часов состоится «Диктант Победы» — международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом. В Алтайском крае зарегистрирована 61 площадка диктанта. В городе Рубцовске диктант Победы можно написать в Центральной городской библиотеке по адресу: пр. Ленина, 137 а, б.

Принять участие в акции может любой желающий. Каждый участник диктанта получает электронный сертификат с указанием ФИО и количества набранных баллов в личном кабинете на сайте диктантпобеды.рф. Для использования личного кабинета на сайте «Диктант Победы» необходимо пройти процедуру регистрации.

Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Часть вопросов «Диктанта Победы» будут посвящены трагическим событиям начала и первого года Великой Отечественной войны, первым поражениям и победам и юбилею великих советских полководцев.

Стоит отметить, в 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий раз.

Фото: МБУК «Библиотечная информационная система»

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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