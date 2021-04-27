ГОРНЯК22 28.04.2021

Рубцовск: В Алтайском крае состоялся розыгрыш кубка по мини-футболу среди ветеранов

16 часов Ago

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26 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Судьба приза была решена в финальном матче между барнаульской командой «Горизонт-1991» и клубом «Змеиногорск Сити».

В Алтайском крае футболисты обычно завершают карьеру к 35 годам. Однако на практике многие ветераны по-прежнему находятся в хорошей физической форме, что и доказывают на поле.

В финальном матче змеигорской команде, которая играла на гостевом положении, очень быстро удалось открыть счёт. Только в первом тайме она три раза вырывалась вперёд, однако «Горизонт» не собирался сдаваться легко и постоянно отыгрывался.

Лучшим футболистом поединка стал Николай Шабалин. Он записал в свой актив сразу четыре забитых мяча. Это 50% всех голов, которые в этом матче сумела забить его команда. Матч завершился со счётом 8:4 в пользу клуба «Змеиногорск Сити». Команда заслуженно получила кубок Алтайского края по мини-футболу в лиге легенд.

Посмотреть трансляции выступлений спортсменов региона и страны можно, скачав приложение БК 888.

Фото: vesti22.tv.

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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