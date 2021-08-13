Рубцовск: Росреестр: оформить права дольщиков стало проще » Городской портал — вРубцовске.ру

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12 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Росреестр продолжает поэтапно осуществлять мероприятия по упрощению учетно-регистрационных процедур с объектами долевого строительства как на стадии строительства, так и после ввода многоквартирных домов в эксплуатацию.

Так, сокращен перечень оснований для приостановления при осуществлении государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, в том числе первых договоров. Из списка обязательных для предоставления заявителями документов исключены проектная декларация и заключение контролирующего органа о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона номер 214-ФЗ.

При проведении правовой экспертизы представленных документов о регистрации договора долевого участия план многоквартирного дома и проектная декларация проверяются государственным регистратором исключительно на наличие в них сведений об объекте долевого строительства и на соответствие сведений о виде, назначении объекта, об этаже, на котором он расположен, о его общей площади.

При правовой экспертизе введенного в эксплуатацию объекта теперь проверяется лишь соответствие технического плана разрешению на ввод в эксплуатацию.

С принятием изменений в законодательство о долевом строительстве, вступивших в силу в июле 2020 года, у застройщиков появилась возможность регистрации права собственности дольщика на объект долевого строительства.

Для регистрации права собственности достаточно передать квартиру дольщику. При этом многоквартирный дом со всеми квартирами и помещениями должен быть поставлен на кадастровый учет по заявлению органа власти, осуществившего ввод его в эксплуатацию.

Далее застройщик обращается с заявлением о регистрации прав в Росреестр. Застройщику достаточно подать заявление с приложением передаточного акта и подтверждением оплаты государственной пошлины. Согласие дольщика или получение от него доверенности в данном случае не требуется.

После регистрации права собственности на объект недвижимости застройщик передает собственнику выписку из ЕГРН.

По заявлению собственника Росреестр может проставить на договоре участника строительства регистрационную надпись. Данная услуга осуществляется Росреестром бесплатно.

На данный момент от застройщиков Алтайского края уже поступил ряд заявлений о регистрации прав дольщиков.

Преимущественно такие заявления подаются в электронном виде, без посещения офисов приема МФЦ.

Управление Росреестра по Алтайскому краю напоминает, что в целях повышения качества предоставления государственных услуг и увеличения доли услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде, срок проведения регистрации по заявлениям в электронном виде на территории Алтайского края сокращен до 1 рабочего дня по всем категориям заявлений. Регистрация будет проведена в течение суток в случае, если по представленным документам отсутствуют замечания и Росреестром получена информация об уплате заявителями государственной пошлины.

Фото: potreb33.ru

Автор: vizitka01

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