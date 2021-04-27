ГОРНЯК22 28.04.2021

Рубцовск: Рубцовский полк Росгвардии отметил день образования

16 часов Ago

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26 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В полку оперативного назначения Росгвардии, дислоцирующемся в Рубцовске, прошли торжественные мероприятия в ознаменование 42-летия со дня образования. История полка началась 23 апреля 1979 года, за годы существования личный состав успешно выполнил множество служебно-боевых задач, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.

На торжественном митинге, посвященном дню образования воинской части присутствовали сотрудники администрации города и взаимодействующих структур, ветераны ведомства, воспитанники кадетского класса и члены семей военнослужащих.

Участники торжественной церемонии отдали воинские почести боевым товарищам, погибшим при выполнении воинского и служебного долга, чьи имена занесены на мемориал воинской славы. Под музыку в исполнении военного оркестра они возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Вниманию гостей были представлены боевые приемы рукопашного боя, плац-концерт в исполнении военного оркестра и выступление художественной самодеятельности. После торжественной части ветеранам и гостям была предоставлена возможность ознакомиться с историей подразделения и осмотреть образцы вооружения и военной техники в комнате боевой славы (истории) воинской части. Помимо того, росгвардейцы угощали всех желающих наваристой гречкой с тушенкой и сладким чаем. А еще дали попробовать знаменитую солдатскую кашу.

ГОРНЯК22 28.04.2021

ГОРНЯК22 28.04.2021

ГОРНЯК22 28.04.2021

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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