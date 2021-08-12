ГОРНЯК22 12.08.2021

Рубцовск: Миллиард рублей выделили муниципальным образованиям Алтайского края » Городской портал — вРубцовске.ру

8 часов Ago

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11 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Для повышения сбалансированности местных бюджетов и укрепления финансовой стабильности губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о выделении дополнительной дотации на сбалансированность муниципальным образованиям края в сумме 1 миллиарда рублей за счет средств, поступивших из федерального бюджета.

Как сообщили в правительстве региона, в текущем году общий объем дотаций, дополнительно предоставленных муниципальным образованиям края, составит 2,1 миллиарда рублей. Всего в 2021 году финансовая помощь муниципальным образованиям составит более 41 миллиарда рублей.

Фото: proural.info

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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