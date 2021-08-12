Рубцовск: Росгвардейцы помогли в локализации пожара в жилом районе города Рубцовска » Городской портал — вРубцовске.ру

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11 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Александр Ульянов и младший сержант Антон Щербаков оказали содействие пожарным расчетам МЧС в тушении пожара.

В ночное время, двигаясь по маршруту патрулирования на улице Ленина, росгвардейцы заметили густой черный дым и огонь со стороны жилого сектора. Подъехав к месту происшествия, правоохранители увидели, что горят несколько гаражных боксов и деревянный сарай. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали спасателей МЧС, после чего взяли под охрану потенциально опасную территорию и организовали эвакуации жителей домов, расположенных рядом с местом возгорания.

Как мы уже сообщали ранее, из-за пожара, который тушили шесть пожарных расчетов, огнем было повреждено девять гаражных боксов, три автомобиля и один мотоцикл. По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправная электропроводка.

Как отметили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю, благодаря слаженности и взаимодействию сотрудников правоохранительных и экстренных служб, жители не пострадали.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске