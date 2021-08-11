Рубцовск: Следком просит о помощи в розыске похитителя школьницы в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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10 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственные органы просят оказать помощь в установлении местонахождения обвиняемого в совершении тяжкого преступления в Бийском районе.

По данным следствия 31 июля 2021 года в одном из сел Бийского района обвиняемый незаконно удерживал в подвале собственного дома 12-летнюю девочку. В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, волос темно-русый короткий, худощавого телосложения. Был одет: камуфляжный костюм зеленого цвета, куртка с капюшоном, оборудованным антимоскитной сеткой, рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки.

Информацию можно сообщить по телефонам: 8(385-2) 29-80-02 или 102.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске