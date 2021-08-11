Рубцовск: Четыре ФАПа в Алтайском крае возводят с серьезным отставанием от графика » Городской портал — вРубцовске.ру

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10 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Представители проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Алтайском крае обратились в Министерство здравоохранения региона по поводу затянувшегося строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах с численностью населения от 100 до двух тысяч человек в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в реготделении ОНФ в Алтайском крае, еще в конце июня общественники обратили внимание министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова на проблемы с возведением ФАПов в селе Шаталовка Родинского района, селе Костин Лог Мамонтовского района, селах Свердловское и Мичуринское Хабарского района, селе Луговое Каменского района и селе Ситниково Баевского района. Строительством всех объектов занимается один подрядчик — ООО «МодульСтрой», он должен завершить работы к 31 августа. На тот момент строительство находилось на стадии нулевого цикла либо определения места под будущий ФАП.

«На сегодняшний день ситуация остается тревожной. В селах Мичуринское, Свердловское и Луговое только залили фундаменты. Активисты проекта ОНФ «Село. Территория развития» из числа местных жителей сообщают, что в таком состоянии стройки находятся больше двух недель и опасаются, что фундаменты развалятся под дождем. В селе Ситниково к строительству ФАПа так и не приступили. У подрядчика остается меньше месяца на завершение всех работ, включая благоустройство прилегающих территорий. Мы призываем Минздрав Алтайского края обратить на это внимание, чтобы не сорвать сроки», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Строительство еще двух ФАПов, о которых общественники сигнализировали в конце июня, подходит к концу. В селе Шаталовка завершается монтаж каркаса и кровли модуля, одновременно ведется благоустройство территории. В селе Костин Лог пункт построен, ведется благоустройство.

Для справки. Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Фото: пресс-служба ОНФ

Автор: vizitka01

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