Рубцовск: В Алтайском крае на железной дороге смертельно травмирован 41-летний мужчина » Городской портал — вРубцовске.ру

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09 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Транспортные полицейские Алтая устанавливают обстоятельства травмирования мужчины в районе остановочного пункта Бешенцево.

Как установили сотрудники транспортной полиции, 41-летний местный житель, намереваясь перейти железнодорожные пути по настилу железнодорожного переезда приблизился к проходящему грузовому поезду на недопустимое расстояние. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения не совместимые с жизнью. По предварительным данным пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится доследственная проверка.

Сотрудники транспортной полиции напоминают: основной причиной травмирования на объектах железнодорожного транспорта остается нарушение правил поведения.

Нахождение вблизи железнодорожных путей и их переход в неположенном месте может привести не только к сбою в движении поездов, но и к тяжелому увечью или гибели самого пешехода. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считаются пять и более метров до ближайшего рельса. Кроме того, нахождение на объектах Ж/Д транспорта в состоянии опьянения представляет повышенную опасность.

Фото: berdsk-online.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске