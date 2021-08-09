Рубцовск: Партия сушеного папоротника отправится из Алтайского края в Узбекистан » Городской портал — вРубцовске.ру

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08 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 6 августа 2021 года сотрудники Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования образца папоротника сушеного местного происхождения, отобранного от партии в количестве 251 кг.

Отметим, что продукция предназначена для дальнейшей отправки в Республику Узбекистан.

В результате проведенного энтомологического исследования карантинных объектов — вредителей запасов не обнаружено.

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выдан фитосанитарный сертификат, устанавливающий соответствие продукции требованиям страны-импортера.

Для справки. В мире существует около 10 тысяч видов папоротников, на территории России — более 100 видов. К съедобным относят всего 2 вида: орляк и страусник. Молодые листья — вайи (в переводе с греческого «пальмовая ветвь») образуются в мае и сначала напоминают улитку, а по мере роста разворачиваются и становятся похожими на крючок. Черешок листа называют рахис, что в переводе с греческого означает «хребет». Размножаются папоротники спорами.

Папоротник — одно из древнейших растений на земле, сохранившихся до сегодняшнего дня.

Молодые побеги богаты витаминами, токоферолом, рибофлавином, каротином, никотиновой кислотой. Папоротник орляк в пищевом ассортименте России появился лет 15-20 назад. Необыкновенно ценное природное лекарственное растение.

Папоротник используется в кулинарии разных народов мира. Из молодых листьев готовят салаты, «улитки» отваривают, жарят, маринуют и солят на зиму, используют в качестве приправы для мяса. На вкус рахисы папоротника орляка напоминают грибы. В свежем виде папоротник не употребляют! В пищу идут очень хрупкие молодые побеги длиной 15-30 см. С не развернувшейся лапой, загнутой в крючок 90-270 градусов, при сгибании они легко ломаются руками. В них — большое содержание белка, углеводов.

Фото: kleo.ru

Автор: vizitka01

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