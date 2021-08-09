Рубцовск: В Рубцовске горели гаражи и хозяйственные постройки » Городской портал — вРубцовске.ру

|

08 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сегодня, 8 августа, в городе Рубцовске произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило около 2-х часов ночи, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем горели гаражи и хозяйственные постройки. Сложная конструктивная застройка препятствовала быстрой локализации пожара. В результате пожара на площади 240 квадратных метров полностью были уничтожены хозяйственные постройки, огнем повреждены 9 гаражных боксов, три легковых автомобиля марки «ВАЗ», один мотоцикл «ИЖ». Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Спустя полтора часа пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение. Всего в тушении пожара было задействовано 6 единиц пожарной и специальной техники, 25 человек личного состава. В результате пожара никто не пострадал. Причина случившегося будет установлена после проведения всех необходимых мероприятий органами дознания.

Фото: 22.mchs.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске