Рубцовск: Семья в Алтайском крае взяла кредитов на три миллиона рублей для афериста » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Хотя, как говориться, «дважды в одну реку не входят», но, как показывает практика, исключения периодически случаются. Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в течении нескольких дней, аферисту удалось дважды обмануть жительницу города Бийска, убедив ее взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

По информации ведомства накануне в дежурную часть отдела полиции «Заречье» обратилась 57-летняя бийчанка. Правоохранителям она рассказала, что неизвестные похитили у нее три миллиона рублей.

Выясняя подробности, оперативники установили, что около двух недель назад на телефон потерпевшей поступил звонок. Неизвестный сообщил о том, что некие граждане от ее имени пытаются получить крупный кредит. Для предотвращения мошеннических действий женщина якобы должна успеть взять заем в банке и перевести его на «безопасный счет». Напуганная женщина взяла в различных банках города кредиты общей суммой полтора миллиона рублей и перевела на названные счета.

Спустя несколько дней ей вновь позвонили из банка и пояснили, что теперь кредит пытаются оформить на ее мужа. О произошедшем она рассказала супругу и уговорила его взять в финансовых организациях необходимую сумму. Впоследствии все заемные средства ничего не подозревающая семья перевела на счета мошенников. В итоге жители наукограда остались без наличности, но с большими финансовыми обязательствами.

Сотрудники полиции еще раз напоминают гражданам о бдительности. Не верьте незнакомцам, особенно если разговор касается денежных операций. Не совершайте никаких действий под диктовку. Не называйте номер банковской карты и коды из СМС. Ни в коем случае не поддерживайте разговор с неизвестным, который по телефону представляется сотрудником безопасности банка и заявляет, что на вашем счете происходят подозрительные операции и деньги необходимо куда-то перевести. Сохранность Ваших сбережений — в Ваших руках.

Автор: vizitka77

ВРубцовске