Рубцовск: В Алтайском крае пресечена контрабанда белого нефрита почти на 400 млн рублей » Городской портал — вРубцовске.ру

|

06 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сибирская оперативная таможня совместно с алтайскими пограничниками предотвратили вывоз в Китай около 6,5 тонн нелегально добытого белого нефрита. Ликвидирован канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня с России через Казахстан.

Грузовик с крупной партией нефрита был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения российско-казахстанской границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам. Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили вывоз.

Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день завершена экспертиза изъятого нефрита, согласно которой камни имеют признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Республики Бурятии и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта по экспертным оценкам составляет около 393 млн рублей. Таможенники проверили цепочку сделок с нефритом на внутреннем рынке и выяснили, что указанный в товаросопроводительных документах недропользователь к добыче изъятого камня отношения не имеет, а сделки купли-продажи являются фиктивными.

Оперативное видео (на третьей минуте оперативный сотрудник за кадром перечисляет и описывает изъятое).

В отношении перевозчика, 50-летнего жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов (статьи 30 и 226.1 УК РФ). Как удалось установить таможенникам, он знал, что осуществляет поставки нефрита из России в Китай по подложным документам, но продолжал это делать из корыстных побуждений.

По имеющимся у оперативников данным, к пресеченной контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай.

Комментарий: официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Николай Щетинин.

Фото и видео: предоставлены пограничным ФСБ по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске