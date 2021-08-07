Рубцовск: День строителя — праздник, который 65 лет с нами » Городской портал — вРубцовске.ру

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06 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Строительная отрасль является одним из источников роста экономики Алтайского края. В 2020 году объем работ по виду экономической деятельности «Строительство» составил 66 405,2 млн рублей, что превышает показатель предыдущего года на 11,9% (в сопоставимых ценах). Об этом свидетельствует информация Алтайкрайстата.

В структуре объема выполненных работ в 2020 году преобладало строительство инженерных сооружений (57%), строительство зданий составило 32%, работы строительные специализированные — 11%.

В крае в 2020 году среднесписочная численность работников строительных организаций (без внешних совместителей и работников несписочного состава) составила 14,6 тыс. человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 26,7 тыс. рублей (110,8% к 2019 году).

Высокими темпами растет жилищное строительство. В 2020 году среди регионов СФО по вводу в действие жилых домов край занял 4 место. Предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 12 175 новых квартир общей площадью 826,3 тыс. кв. метров, что на 9,1% больше показателя 2019 года.

В 2020 году доля жилых домов, построенных населением, составила 41,2% от общего ввода по краю. Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 340,5 тыс. кв. метров жилых домов, что на 2,4% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

Фото: indest.ru / Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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