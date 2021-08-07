Рубцовск: В 2021 году более 350 рубцовских подростков трудоустроены на временные работы » Городской портал — вРубцовске.ру

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06 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Центр занятости населения г. Рубцовска совместно с городским управлением образования, работодателями города ежегодно организует временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Так, в июле текущего года при содействии ЦЗН г. Рубцовска 2 школьницы приобрели свой первый трудовой опыт, они поработали помощниками продавца.

Всего в 2021 году более 350 рубцовских подростков трудоустроены на временные работы. В основном школьники занимались уборкой и благоустройством пришкольных участков.

Фото: portal.22trud.ru

Автор: vizitka01

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