Рубцовск: Куда можно сообщить о фактах коррупции » Городской портал — вРубцовске.ру

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05 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Устную информацию о готовящемся или свершившемся коррупционном преступлении Вы можете сообщить в органы власти по следующим телефонам:

— телефон доверия Главного управления Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю: (3852) 63-03-15 (круглосуточно);

— телефон доверия Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю: (3852) 29-80-94 (круглосуточно);

— телефон доверия Управления ФСБ по Алтайскому краю: (3852) 63-81-55 (круглосуточно);

— о возможных фактах коррупции можно сообщить по телефону «102», либо обратиться с заявлением в любой ближайший отдел органов внутренних дел.

Информацию:

• о коррупционных деяниях, совершенных или совершаемых государственными гражданскими служащими администрации Алтайского края, органов исполнительной власти Алтайского края;

• о совершении указанными государственными гражданскими служащими поступков, порочащих их честь и достоинство, или об ином нарушении ими требований к служебному поведению;

• о наличии у перечисленных государственных гражданских служащих личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

Вы можете направить письменно в департамент администрации края по вопросам государственной службы и кадров по адресу: 656035, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 59.

Ваша информация обязательно будет рассмотрена. Поступившей информации обеспечивается полная конфиденциальность.

Фото: shartash-park.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске