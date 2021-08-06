Рубцовск: Алтайский край готовится досрочно завершить региональный проект расселения аварийного жилья » Городской портал — вРубцовске.ру

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05 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Ивана Гилева, переселение из аварийных домов в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» идет с опережением графика. Мероприятия, рассчитанные до 2025 года, планируется завершить до конца 2023 года. Всего будут переселены свыше 5 тысяч человек из 267 многоквартирных домов (104 тысячи квадратных метров жилья), признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Как отметил Иван Гилев, в крае продолжается работа по выявлению и признанию домов аварийными. После 1 января 2017 года таковыми признаны дома, в которых проживает свыше 6,5 тысячи человек. Принятие обязательств по досрочному завершению программы переселения позволит претендовать на поддержку фонда на расселение этого аварийного жилья. Об этом сообщает Минстрой Алтайского края.

Фото: novorab.ru

Автор: vizitka01

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