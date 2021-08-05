Рубцовск: В Рубцовске дорожники приступили к асфальтированию проспекта Рубцовского » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске приступили к работам по обустройству первого выравнивающего слоя асфальтобетона на южной стороне проспекта Рубцовского. Об этом сообщает пресс-служба рубцовского подразделения Юго-Западного ДСУ.

Сначала с помощью фрезы было демонтировано старое асфальтовое покрытие и бордюрный камень. Затем специалисты установили новые бордюры и подготовили основание дорожного полотна. Оно обустраивается из асфальтовой срезки с добавлением щебня и профилируется с помощью тяжелой техники. После подготовки основания дорожники начали укладку нижнего слоя асфальтобетона.

Когда укладка первого слоя асфальта на южной стороне закончится, дорожники откроют по ней движение автомобилей и перейдут к работам по северной стороне.



В соответствии с контрактом срок сдачи объекта — 30 сентября 2021 года.

Ранее мы сообщали, что дорожники приступили к ремонту кольцевой развязки у ТЦ «Радуга».

Фото: uzdsu.ru

Автор: vizitka01

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