Рубцовск: Рубцовчанин задолжал своему ребенку более 600 тысяч рублей алиментов » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Обращение взыскания на денежные средства злостного неплательщика алиментов из Рубцовска ускорил оплату задолженности перед ребенком.

Должник на протяжении длительного времени свой родительский долг по содержанию несовершеннолетнего ребенка не исполнял, алименты в добровольном порядке не перечислял, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 600 тысяч рублей.

В целях побуждения алиментщика исполнить обязательства по содержанию своего ребенка, судебным приставом — исполнителем мужчине вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Применены меры принудительного характера. Чтобы иметь возможность распоряжаться своими денежными средствами должник внес полную сумму накопленной задолженности.

Судебные приставы рекомендуют гражданам не уклоняться от своевременной оплаты задолженности по алиментным обязательствам, а оставаться ответственными перед своими детьми.

Фото: ud.kmvcity.ru

Автор: vizitka01

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