Рубцовск: В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

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26 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 24 по 30 апреля 2021 года на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27.04.2021

В крае: переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами небольшие, ночью местами по северо-востоку, днем по югу умеренные дожди, днем местами грозы. Ветер южный, ночью 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +1… +6 гр., днем +13… +18 гр., местами по югу до +23 гр.

Фото: donpress.com

Автор: vizitka01

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