Рубцовск: Рассказываем, когда рубцовчанам отключат свет в августе » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с проведением работ по техническому обслуживанию электросетевого комплекса в августе 2021 года будет вводиться ограничение потребления электроэнергии рубцовчанам в соответствии со следующим графиком:

10.08.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Кленовая, Светлая, Медовая, Цветочная, Ажурная, Васильковая, Лучистая, Ленина, Тенистая, Тихая, Снежная) 10:00-18:00 ч;

13.08.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Водная, Зеленоградская) 10:00-18:00 ч;

18.08.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Ажурная, Васильковая, Просторная, Лучистая) 10:00-18:00 ч;

19.08.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Ленина, Водная, Зеленоградская) 10:00-18:00 ч;

20.08.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Ленина, Водная, Зеленоградская) 10:00-18:00 ч.

Информация опубликована на официальном сайте администрации Рубцовска.

Фото: rossoshgrad.ru

Автор: vizitka01

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