Рубцовск: «Надежда только на губернатора»: предприниматели из Змеиногорского района надеются на помощь главы региона » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Отчаявшиеся в затянувшемся на два года решении своей проблемы на уровне администрации Змеиногорского района, предприниматели выразили надежду на содействие губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Вот уже скоро будет два года, как мы первоначально обратились в администрацию Змеиногорского района с заявлением на перевод принадлежащего мне на праве собственности земельного участка из категории сельскохозяйственного назначения в категорию особо охраняемых территорий рекреационного назначения, местного значения, для того, чтобы заниматься туристическим бизнесом, но, по сей день вопрос остается открытым. За это время я неоднократно подавал указанное заявления, но, каждый раз получал отказ по разным основаниям.

В самом начале пути местные чиновники ссылались на отсутствие нормативно правовой базы, в частности, в муниципалитете отсутствовал утвержденный Порядок перевода земель из одной категории в другую. На решение этой проблемы ушло более полугода, и, вот когда, наконец-то в марте текущего года Порядок был принят районными депутатами, казалось, что положительное решение вопроса уже совсем близко, осталось только в очередной раз подать заявление, и все решится, но в середине июня, я вновь получил отказ. В этот раз отказ аргументирован тем, что якобы оптико-лазерный центр имени Титова выступает против перевода земель в категорию особо охраняемой территории. Но, даже предположив, что это так, по закону у данной организации нет таких полномочий, а соответственно, по логике, администрация Змеиногорского района, не может руководствоваться в принятии решения о переводе земель возражением Центра, однако, как видно из содержания, полученного мной очередного отказа, местные власти посчитали возражение от АО «Научно- производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» существенным, хотя это, по моему мнению, противозаконно. Исходя из сказанного, можно сказать, что на данный момент ситуация зашла в тупик и без вмешательства, не иначе как, главы регионального Правительства Виктора Томенко, решение проблемы затянется на неопределенное время» — пояснил журналисту портала «вРубцовске.ру» предприниматель.

«Почему именно вмешательство главы региона, на мой взгляд, может быть ключевым в решении проблемы, потому, что еще прошлым летом, в неформальной беседе с чиновниками Змеиногорского района, от них прозвучала такая фраза – «если бы нам позвонили с краевого Правительства, мы бы тут же сделали все необходимое». Тогда я не придал этой фразе особого значения, но, похоже, что без этого не обойтись.

Виктор Петрович, пожалуйста, если Вам не трудно, позвоните в администрацию Змеиногорского района по поводу нашей проблемы, ведь она касается не только меня. Заложниками подобной ситуации в районе находятся еще, как минимум, более десятка предпринимателей», — добавил он.

Стоит отметить, что по данной теме мы уже публиковали расширенное журналистское расследование, после публикации которого, тему дополнили журналисты «Змеиногорского вестника» и по их информации, опубликованный материал заинтересовал местную прокуратуру, но, с учетом того, что проблема по настоящее время остается актуальной, властям Змеиногорского района это не придало должного стимула для её решения.

Фото: zmnvest.ru

Автор: vizitka77

ВРубцовске