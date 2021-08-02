Рубцовск: В Алтайском крае на треть выросло число оформляемых ипотечных кредитов » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За 5 месяцев текущего года жители Алтайского края получили 12,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Банки выдали жителям региона почти 24 млрд рублей на покупку жилья. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число выданных ИЖК увеличилось на треть, а их общая сумма — на 60%. Средний срок ипотеки, оформленной в начале 2021 года, составил 19 лет.

«Выдачи ипотеки превысили прошлогодние показатели во многом благодаря льготной программе, которая позволяла оформить кредит на новостройку по ставке до 6,5% годовых. В новом формате льготная ипотека на новостройки будет действовать до 1 июля 2022 года. Теперь максимальная ставка по программе 7%, а размер кредита не должен превышать 3 млн рублей», — пояснил заместитель управляющего алтайским отделением Банка России Игорь Князев.

На объем выдач ипотечных кредитов также повлияли другие государственные программы, действующие в Алтайском крае. К примеру, на приобретение недвижимости семьи с детьми и одинокие родители могут получать кредиты под 6%. Самая низкая процентная ставка по ипотеке — до 3% годовых — действует для граждан, желающих купить жилье в сельской местности.

Дополнительными факторами, стимулирующими рост ипотеки в Алтайском крае, стали собственные предложения банков с пониженными ставками для надежных клиентов и конкуренция, благодаря которой условия предоставления ипотечных кредитов в регионе остаются мягкими.

Так, опрос банков, работающих в регионе, показал, что во втором квартале этого года банки смягчали требования к приобретаемому объекту недвижимости, например, в части перепланировок. Дополнительно был увеличен максимальный срок и размер кредита по гражданской ипотеке.​

Фото: drive2.com

Автор: vizitka01

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