Рубцовск: В Рубцовске продолжается месячник санитарной очистки города

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26 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как мы уже сообщали ранее, в целях санитарной очистки городских территорий от мусора, скопившегося в зимний период, главой города Дмитрием Фельдманом подписано постановление о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству Рубцовска, который начал действовать с 12 апреля и продлится до 07 мая.

Надо сказать рубцовчане активно принимают участие в наведении чистоты у себя во дворах. Помимо прочего, большой вклад в организацию и проведение субботников вносят общественники.

В качестве одного из таких примеров можно отметить субботник организованный территориальным общественным самоуправлением «Черемушки», в рамках которого была очищена от мусора территория возле пересечения улиц Светлова — Алтайская. В мероприятии, по словам руководителя ТОС «Черемушки» Татьяны Матвеевой приняли активное участие жители микрорайона «Черемушки», а также студенческо-педагогический отряд » Созвездие».

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

ВРубцовске