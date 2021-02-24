Рубцовск: В Рубцовске женщины-сотрудницы ГИБДД поздравили мужчин-водителей с 23 февраля

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21 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В канун Дня Защитника Отечества женщины-сотрудницы Госавтоинспекции на улицах города поздравили мужчин-водителей с наступающим праздником. Девушки-офицеры желали хорошего настроения, безопасных дорог и вручали памятные подарки. Автолюбители, в свою очередь, благодарили представительниц прекрасного пола за поздравления, оказанное внимание в предпраздничный день и продолжали свой путь с улыбкой на лице и в хорошем настроении.

Все водители, получившие поздравления пообещали всегда быть внимательными при управлении автомобилем и не нарушать правила дорожного движения.

Следующая подобная акция запланирована на 8 марта.

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

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