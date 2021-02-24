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Рубцовск: Экс-руководитель обанкротившегося Алтайского «мегасвинокомплекса» предстанет перед судом

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

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23 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Речь идет о бывшем руководителе, некогда перспективного проекта, свиноводческого комплекса «Алтаймясопром». По информации прокуратуры Алтайского края, на сегодняшний день, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Алтаймясопром». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

   По версии следствия, обвиняемый в 2014-2018 годах являясь фактическим руководителем и одним из учредителей мясопромышленного предприятия, имеющего признаки банкротства и находящегося в критическом финансовом состоянии, похитил мошенническим путем имущество производственного комплекса.

  С территории юридического лица по фальсифицированным документам вывезено специализированное оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и сами животные на общую сумму более 166 млн руб.

   Уголовное дело, после вручения фигуранту копии обвинительного заключения, будет направлено в Тальменский районный суд Алтайского края.

Фото: gorodskoyportal.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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