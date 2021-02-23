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Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске в третий раз прошёл фестиваль «Патриот» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

22 февраля в Рубцовске в третий раз прошёл фестиваль «Патриот», приуроченный к Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в перке, за стадионом спортивной школы «Юбилейный».

Несмотря на небольшую метель, гостей пришло очень много, ещё задолго до начала основных мероприятий семьи с детьми с удовольствием фотографировались на представленной боевой технике.

Открытием праздника стало выступление духового оркестра войсковой части 6720, после которого сказали своё приветственное слово организаторы фестиваля и представители городских властей. Вручили награды и памятные подарки, и после дневного салюта началась основная часть мероприятия.

Неподдельный восторг подрастающего поколения вызвали показательные выступления разведроты в/с 6720, после которых многие мальчишки ринулись собирать в снегу отстрелянные гильзы. Демонстрация приёмом рукопашного боя вызвала у гостей бурные аплодисменты.
На другой площадке всем желающие могли попробовать разобрать автомат или поговорить по рации. Работала на фестивале и полевая кухня, где всех кормили солдатской кашей и поили горячим чаем.

На площадке также демонстрировалось мастерство вождения вездеходов, после чего гостям предоставили возможность прокатиться на этой технике. Ярмарка мёда и военизированная эстафета также не оставила никого равнодушным.

Одним из зрелищных моментов мероприятия стали выполнения заданий кинологическими собаками. Но настоящей звездой стал Ингус – немецкая овчарка, сфотографироваться с которой желали почти все юные гости праздника. После задержания условного нарушителя границы, некоторые дети признались, что тоже хотят себе такого же умного пса.

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ВРубцовске

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