Рубцовск: В Рубцовске прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

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21 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 20 февраля 2021 года на стадионе МБУ СП «СШ «Спарта» прошли открытые Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

В соревнованиях приняли участие 152 человека. На лед вышли спортсмены и любители 6 возрастных групп: 1 группа – 1-2 классы, мальчики, девочки; 2 группа – 3-5 классы, мальчики, девочки; 3 группа – 6-8 классы, мальчики, девочки; 4 группы – 9-11 классы, мальчики, девочки; 5 группа – 1995-2002 г.р., мужчины, женщины; 6 группа – 1994 г.р. и старше, мужчины, женщины.

Участникам предстояло преодолеть дистанции 50 и 70 м. Победители и призёры были награждены медалями и грамотами. Всех участников угощали горячим чаем и булочками.

Фото: пресс-служба спортивной школы «Спарта»

Автор: vizitka01

ВРубцовске