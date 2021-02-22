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Алтайский край

Рубцовск: В Алтайском крае создается онлайн-клуб для родителей, воспитывающих детей с аутизмом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Фото zen.yandex.ru

В Алтайском крае создан Региональный ресурсный центр по организации психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с расстройствами аутистического спектра.

В настоящее время идёт разработка онлайн-клуба «Рука в руке» для родителей, воспитывающих детей с аутизмом. Предполагается, что онлайн-встречи будут проводить специалистов из учреждений соцзащиты и здравоохранения. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся обучение родителей основным методам и приемам взаимодействия со своим ребенком, даваться советы и рекомендации.

Начало работы онлайн-клуба «Рука в руке» состоится 2 апреля в рамках мероприятий межрегионального фестиваля «#ЛюдиКакЛюди».

Организаторы приглашают заинтересованных родителей принять участие в небольшом опросе, пройдя по ссылке. Ссылку на подключение к трансляции и о времени мероприятия сообщат по указанным в опросе контактам (телефон, электронная почта).

ВРубцовске

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