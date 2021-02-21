Рубцовск: В Рубцовске началась «Трезвая дорога» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске сегодня, 20 февраля, началось профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Оно продолжится и завтра, 21 февраля.

“Мероприятие направленно на предупреждение, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, водителями управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения”, – отмечают в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский.

Напомним, что за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность: штраф 30000 рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 лет до 2 лет.

ВРубцовске