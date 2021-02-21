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Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото gazeta-vp.ru

В полицию Рубцовска обратилась 42-летняя жительница города. По словам потерпевшей, она находилась в гостях у семейной пары, когда между ней и хозяином квартиры возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил гостью, приставил нож к горлу и  снял с ее руки золотое кольцо.

Информация о происшествии была передана дежурным нарядам. Сотрудники ППС, находящиеся на маршруте патрулирования, выехали на место происшествия.

“При задержании подозреваемый 1972 г.р., вооруженный ножом, оказал сопротивление сотрудникам полиции. Вскоре злоумышленник был обезврежен полицейскими и доставлен в дежурную часть. При проведении операции по задержанию никто не пострадал,” – сообщает пресс-служба МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в качестве вещдока изъяты ножи, залоговый билет из ломбарда.

ВРубцовске

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