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Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске задержали подозреваемого в убийстве | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото smartik.ru

19 февраля в Рубцовске местный житель ударил ножом своего знакомого, который от полученной травмы скончался. Оперативный дежурный МВД  разослал срочную ориентировку всем сотрудникам.

Спустя час, сотрудники Росгвардии заметили похожего по приметам мужчину, который шёл в сторону автовокзала. Как сообщает пресс-служба ведомства, увидев служебный автомобиль, мужчина занервничал и попытался скрыться, руки и одежда у него были в крови. При задержании в его кармане обнаружили складной нож с пятнами крови.

Мужчина оказался рубцовчанином, имел несколько судимостей. Его доставили в отдел полиции, где подозреваемый дал признательные показания в совершенном преступлении.

ВРубцовске

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