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Алтайский край

Рубцовск: Продукты могут подорожать из-за упаковки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Фото: profile.ru

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров “Руспродсоюз” (объединяет более 400 предприятий ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста стоимости пластиковой упаковки. Цена уже выросла на 10-15 процентов, сообщает ТАСС.

Поставщики упаковки объясняют это увеличением стоимости сырья – гранул для производства полиэтилена. Доля упаковки в себестоимости продуктов составляет до 7%, но в некоторых случаях достигает 30 процентов.

Участники “Руспродсоюза” в своем обращении к антимонопольщикам отметили, что стоимость упаковки – один из факторов, повлиять на которые производители продуктов не могут.

“ФАС России получила указанное обращение и рассмотрит его в установленном порядке. При обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

ВРубцовске

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