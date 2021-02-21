Рубцовск: В полиции Рубцовска вручили паспорта юным горожанам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

В Рубцовске давно существует традиция: первые паспорта 14-летним горожанам торжественно вручают в музее полиции. В этот раз событие было приурочено к предстоящему празднику – Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России “Рубцовский”.

Виновниками торжественного мероприятия стали четверо юношей: два рубцовчанина и два представителя Рубцовского района. Сначала для них провели экскурсию по музею, во время которой ребята узнали о том, как происходили организация и становление городских органов внутренних дел, о подвигах, совершенных рубцовскими милиционерами и полицейскими. А затем состоялось и само вручение первых паспортов граждан Российской Федерации.

“23 февраля мы отдаем дань памяти павших в боях, и благодарим тех, кто прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной, кто служил в «горячих точках», всех, кто с честью носил и носит сейчас военную форму, обеспечивая мир и благополучие россиян. Желаем вам пройти школу мужества и отваги в рядах Российской армии и стать достойными защитниками страны”, – обратился к школьникам председатель ветеранской организации, член Общественного совета при МО МВД России «Рубцовский» Геннадий Дорохин.

А временно исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции Роман Мухортов напомнил, как важно беречь главный документ и соблюдать законы.

ВРубцовске