Рубцовск: В Рубцовске водителей-мужчин поздравили с 23 февраля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский»

В Рубцовске прошла оперативно-профилактическая операция “Внимание! 23 февраля”. В ней приняли участие сотрудницы Госавтоинспеции. Они на улицах города поздравили водителей-мужчин с наступающим праздником.

“Девушки-офицеры желали хорошего настроения, безопасных дорог и вручали памятные подарки. Автолюбители, в свою очередь, благодарили представительниц прекрасного пола за поздравления, оказанное внимание в предпраздничный день и продолжали свой путь с улыбкой на лице и в хорошем настроении”, – отмечают в пресс-службе ГИБДД.

А еще водители обещали быть всегда внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

На 8 марта в ГИБДД планируют провести аналогичную акцию, только поздравлять будут инспекторы-мужчины, а принимать поздравления – женщины-водители.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России “Рубцовский”

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