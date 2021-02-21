Рубцовск: Первый шаг | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Существует одно весьма распространенное заблуждение, что в бизнесе нет места для дружеских отношений, поддержки и взаимопомощи. Однако жизнь доказывает, что есть. И примером этому может стать недавно появившееся в нашем городе сообщество, которое создали женщины-предприниматели.

Первая, организационная встреча состоялась на прошлой неделе. Местом ее проведения стал ресторан «Центральный», а инициатором – индивидуальный предприниматель Юлия Лукашина.

– До того, как собраться, мы общались довольно долго, – рассказывает Юлия. – Было это, в основном, онлайн. То есть в соцсетях, в мессенджерах. С кем-то были знакомы лично, с кем-то – нет… И вот в процессе такого общения появилась потребность встретиться уже в реальной жизни. У каждой из нас свои проблемы, свой накопленный опыт, знания, которыми хочется поделиться с другими предпринимателями и, соответственно, чему-то научиться. Чтобы развиваться, двигаться дальше, помогая друг другу.

Организатором встречи выступила еще одна женщина-предприниматель и директор ресторана – Елена Лысенко:

– Хотелось пообщаться в уютной, спокойной обстановке, и я подумала, что «Центральный» для этого подойдет как нельзя лучше. Изначально планировалось участие 15 человек, но не все смогли присутствовать, и на, так скажем, оргсобрании или установочной встрече нас было десять.

Собравшиеся бизнес-леди работают в самых разных сферах – торговля, бытовое обслуживание, образование, общественное питание и так далее. Возраст у всех тоже разный. А вот стремление одно: дальнейшее развитие.

– Когда мы обсуждали тематику нашей встречи, сошлись в едином мнении, что она должна быть не только знакомством, но и принести пользу, – улыбается Елена.

Одна из целей создания сообщества – образовательная. В настоящее время проводится много семинаров, форумов, на которых известные спикеры рассказывают о продвижении бизнеса, использовании современных информационных технологий, проводят практические занятия.

– Ездить на подобные мероприятия в другие города, например, в Новосибирск, не всегда получается из-за нехватки времени, – говорит Елена Лысенко. – А вот объединиться и пригласить специалиста сюда – это уже по силам, когда нас много.

Именно поэтому на первую встречу была приглашена доцент Рубцовского института АлтГУ Юлия Савченко. Она поделилась опытом привлечения спикеров из других городов, проведения образовательных семинаров. И второе направление – работа с некоммерческими организациями.

– Наверное, мы доросли до того уровня, когда хочется делать что-то полезное не только для себя, но и для родного города, – поясняет директор ресторана «Центральный». – Заняться реализацией социальных проектов. Да, пока не сегодня, но это – еще одна цель, которую поставили перед собой.

Встреча продолжалась почти два часа. Участницы рассказали о себе, о том, чем занимаются. Обсудили проблемы, которые оказались общими для всех: например, нехватка квалифицированных кадров. Поговорили и об эффективности рекламы. А еще – о деятельности созданного сообщества, которому дали рабочее название: «Бизнес-актив Рубцовск».

– Решили встречаться один раз в месяц, – подводит итоги Юлия Лукашина. – На вторую, которая состоится в марте, планируем пригласить специалиста по маркетингу из Барнаула. Думаю, что со временем круг участников у нас будет расширяться. Главное, что мы начали, сделали первый шаг. И какими окажутся следующие, зависит только от нас.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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