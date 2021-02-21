Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования «Лед надежды нашей-2021»: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске сегодня, 20 февраля, состоялись Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту “Лед надежды нашей-2021”.

Ставшие уже традиционными соревнования также традиционно проходили на стадионе “Спарта”, где в конце прошлого года была залита большая льдина бесплатного муниципального катка.

С самого утра на стадионе было оживленно: залили свежий лед, обновив его после сильной оттепели, случившейся накануне. Установили яркие флаги вдоль дистанций, сделали разметку. Проще говоря, провели серьезную подготовительную работу к началу соревнований.

Комиссия по регистрации и допуску участников начала работать в 10 часов. Несмотря на ощутимый мороз, побороться за медали и памятные подарки нашлось немало желающих разного возраста – от первоклассников до взрослых спортсменов и любителей катания на коньках. На “Лед надежды нашей” вышли школьники, студенты, воспитанники отделений хоккея, лыжнях гонок спортшколы “Спарта” и, конечно же, отделения СШОР по конькобежному спорту “Клевченя”.

Церемония открытия была короткой: организаторы (городское управление культуры, спорта и молодежной политики, спортивная школа “Спарта”) решили ее не затягивать, чтобы конькобежцы не замерзли.

Всех присутствующих со спортивным праздником поздравила заместитель начальника управления культуры спорта и молодежной политики Лариса Янцен:

“Хочу пожелать всем хорошего настроения! Бегите на дистанции как можно быстрее, потому что вы защищаете честь своих школ. И пусть победит сильнейший!”

Все спортсмены – 152 человека – были разделены на шесть возрастных групп, которые покоряли дистанции в 50 и 70 метров. В самой младшей – первой – бежали ученики первых и вторых классов, в самой старшей – шестой – взрослые. Ограничений по моделям коньков не предусматривалось.

“Количество участников растет из года в год. Если сравнить с 2019 годом – в 2020 мы не проводили “Лед надежды нашей” – их стало больше ровно на 50 человек. Ребятишки с удовольствием катаются, даже те, кто еще плохо стоит на коньках. И погода не подвела: мы вчера сильно переживали из-за оттепели, но зима восстановилась, и это отлично”, – отметила Лариса Янцен.

Судейство, помимо сотрудников спортшколы, осуществляли инструкторы по физической культуре и спорту из дворовых клубов Рубцовска, а также – впервые – представители в/ч 6720.

В забеге на 50 метров стартовали ученики 1-2 классов, 3-5 и 6-8 классов.

На дистанции 70 метров свои возможности продемонстрировали старшеклассники (9-11 классы), а также возрастные группы мужчин и женщин.

Хоть это и прозвучит избито, но борьба за лидерство была действительно упорной. Ребята выкладывались полностью, чтобы показать лучший результат. Юной хоккеистке Ксении Ворошиловой это удалось сделать даже дважды на дистанции 70 метров:

“Считаю, что получилось отлично, в победе была уверена. Ну и поддержка сильная – одноклассники, мальчишки из моей хоккейной команды”.

За тем, как бегут юные конькобежцы из “Клевчени”, с секундомером в руках наблюдала тренер-преподаватель Вера Чехонадская:

“25 наших ребят сегодня участвовали в соревнованиях, начиная от шестилеток до 18-летних. Большинство завоевали награды. Вот мальчики в первой группе заняли первое и третье места, девочки – первое место. Средние молодцы, и старшие дети заняли почти весь пьедестал. Мне, как тренеру, очень приятно видеть такой результат. Будем трудиться и работать дальше”.

Награды победителям и призерам вручал директор спортивной школы “Спарта” Максим Милосердов.

Ну и по давно сложившейся традиции спортсменов и болельщиков угощали горячим чаем чаем с булочками. И это оказалось совсем не лишним в морозный день соревнований “Лед надежды нашей-2021”.

Справка. История этих традиционных состязаний началась еще в советские времена. Многие звезды конькобежного спорта нашей страны зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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