Рубцовск: Людмила Войтенко: «Всегда надо оставаться людьми» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Ровно 30 лет назад – в 1991 году – в России вступил в действие Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Этот документ закрепил право граждан вести предпринимательскую деятельность как индивидуально (но не применяя наемный труд), так и создавая предприятия с привлечением наемных работников. Именно тогда в Рубцовске, как и во всей стране произошел бурный рост числа предпринимателей.

Свои силы в бизнесе решили попробовать немало рубцовчан: исполком городского Совета народных депутатов (так в то время называлась мэрия) ежемесячно регистрировал десятки кооперативов, малых и индивидуальных частных предприятий. Некоторые процветали, а потом разорялись и закрывались, некоторые успешно работают до сих пор.

«Местное время» начинает серию публикаций о людях, которые стояли у истоков развития предпринимательства в нашем городе, о предпринимателях, имена которых известны многим горожанам. Давайте вместе вернемся в недавнее прошлое и вспомним, как это было…

Начало 1991 года. СССР еще существует, однако слабеет с каждым днем. Все республики уже заявили о своем суверенитете. Стремительно теряет власть Коммунистическая партия Советского Союза. Плановая экономика уходит в прошлое, ее сменяют так называемые рыночные отношения. Люди – кто-то по собственной воле, а кто-то и вынуждено – идут в бизнес. Эти процессы были одинаковыми для любого города. И Рубцовск – не исключение.

Имя Людмилы Войтенко в 90-е годы 20 века и нулевые 21-го постоянно звучало в городских средствах массовой информации, она активно участвовала в общественной жизни Рубцовска, занималась благотворительностью

– Первого апреля 1991 года я пришла в горисполком на должность главного специалиста в отдел координации промышленности и предпринимательской деятельности, – вспоминает Людмила Николаевна. – А до осени 1990-го была секретарем по идеологии в ГК КПСС.

В обязанности новоиспеченного специалиста как раз и входила регистрация предпринимателей.

– Это было интересно, приходило много людей, – рассказывает собеседница. – Среди них – Татьяна Котлярова, Виктор Новиков, Светлана Дитрих, Евгений Шуляк. Они были одними из первых.

Спустя полгода Людмила Войтенко сама занялась предпринимательской деятельностью:

– Меня спровоцировал – в хорошем смысле этого слова – уйти в бизнес Александр Ларионов. Он тоже работал в горисполкоме, курировал направление международных отношений. Очень интересный, грамотный, до этого работал переводчиком, успел побывать во многих странах. Вот Александр Сергеевич и предложил создать совместное дело. Так появилась компания «ИнКомИнвест». Так я сама стала предпринимателем.

Все, за что бралась Людмила Николаевна, у нее получалось. Про некоторых людей говорят: «У него есть талант, чутье, предпринимательская жилка». Все эти качества оказались в наличии у Войтенко. Она не боялась пробовать, начинать заново.

Прогремевшая на всю страну «Дока-пицца», которую создал Владимир Довгань, привлекла внимание и рубцовской предпринимательницы, которой захотелось реализовать такой же проект в своем городе.

– Я отправилась в Тольятти, к Довганю, – говорит она. – Училась готовить, потом обучала этому девчат уже здесь. Там же, в Тольятти, закупила оборудование.

Появление в Рубцовске раскрученного бренда произвело настоящий фурор. Горожане сразу же полюбили вкусную и необычную еду. Это сегодня пиццу не делает только ленивый, а вот в 90-е годы это было поистине ноу-хау. Стало модным заказывать «Дока-пиццу» на обычные обеды, дни рождения и даже праздничные банкеты.

Дальнейший путь предпринимательницы Войтенко тесно связан именно со сферой общественного питания. Такие кафе, как «Эдем», «Набережные огни», «Назар» знает каждый в нашем городе. Но немногие знают, что к их появлению причастна Людмила Николаевна, которая вкладывала в их создание свой опыт, знания, силы и, конечно же, средства.

– Да, помогала организовать, построить, открыть, потом уходила дальше, – поясняет Людмила Войтенко. – Есть там мой вклад, но, конечно, самое любимое и именно мое детище – это «Дока-пицца» и кафе «Престиж», которым отданы двадцать лет жизни. Кстати, первый городской бал предпринимателей состоялся в «Престиже».

Сегодня Людмила Войтенко находится на заслуженном отдыхе, но по-прежнему не остается в стороне от общественной жизни Рубцовска. В прошлом году, например, принимала активное участие в подготовке к открытию в новом помещении городского музея образования. Она уверена, что предприниматели должны быть социально ответственными и заботиться о городе не на словах, а на деле. К ней часто обращаются за советом, и она никогда не отказывает в помощи.

– Прибыль важна, это бесспорно, – уточняет Людмила Николаевна. – Но в погоне за ней нельзя забывать об остальном. Всегда надо оставаться людьми.

Ирина ЖУКОВА, фото из личного архива Людмилы Войтенко

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