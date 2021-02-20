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Рубцовск: Рубцовск газифицируют до 2025 года

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

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18 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По состоянию на сегодняшний день известно, что «Газпром межрегионгаз» разработал интерактивную карту газификации Алтайского края на 2021-2025 годы. Данная карта находится в открытом доступе на сайте компании.

Как мы уже сообщали ранее, в декабре прошлого года председатель правления ПАО «Газпром» и Губернатор Алтайского краяподписали программу развития газоснабжения и газификации нашего региона на новый пятилетний период.

Согласно документу компания построит 600 километров газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода. Проложит межпоселковые газопроводы для газификации города Яровое и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском районах, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном (эти четыре района газифицируются впервые). В том числе планируется подача газа крупным предприятиям пищевой и сельскохозяйственной промышленности, теплоэнергетики.

Фото: kirov-portal.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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